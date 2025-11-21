Giriş Tarihi: 21.11.2025 00:01
T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/568 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
:
Edirne İli, Havsa İlçesi, Tahal Köyü 1647 parsel.
VASFI
:
Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ
:
583,49 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI
:
Eyüp Çürük
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/568 Esas sayısında dava açılmıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne İli, Havsa İlçesi, Tahal Köyü 1647 parsel sayılı taşınmazın 28.53 m2'lik alanın hakkında irtifak hakkı için 1.420,37 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.
