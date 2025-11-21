T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/568 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

:

Edirne İli, Havsa İlçesi, Tahal Köyü 1647 parsel.





VASFI

:

Tarla





YÜZÖLÇÜMÜ

:

583,49 m2





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

Eyüp Çürük





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/568 Esas sayısında dava açılmıştır.



