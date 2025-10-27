Giriş Tarihi: 27.10.2025 00:01
T.C. EDİRNE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO
:
2019/588 Esas
KARAR NO
:
2022/569
Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/11/2022 tarihli ilamı ile 79/1.b maddesi gereğince 16660 TL ADLİ PARA, 3 YIL 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Muhammed El Tomı ve Asıya oğlu, 09/03/1981 Tunus doğumlu ANIS DARDOURI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.10.2025
