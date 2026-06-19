Giriş Tarihi: 19.06.2026 00:01
T.C. EDİRNE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. EDİRNE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO
:
2025/273 Esas
KARAR NO
:
2026/14 Karar
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/01/2026 tarihli ilamı ile CMK'nın 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanması Geri Bırakılmasına karar verilen Ömerattin ve Makbule kızı, 05/04/1997 doğumlu Zeynep BOZAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine itiraz yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.15/06/2026
ilangovtr
Basın No: ILN02491126