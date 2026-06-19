T.C. EDİRNE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO

:

2025/273 Esas





KARAR NO

:

2026/14 Karar





Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/01/2026 tarihli ilamı ile CMK'nın 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanması Geri Bırakılmasına karar verilen Ömerattin ve Makbule kızı, 05/04/1997 doğumlu Zeynep BOZAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.





1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



