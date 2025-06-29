T.C. ELAZIĞ 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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ELAZIĞ 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN





Dosya Esas No: 2024/41





Karar No : 2025/279





Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 2022/1434 Esas sayılı iddianamesi ile sanık İsmail DAVUT hakkında Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda,





Mahkememizin 15/04/2025 tarih ve 2024/41 Esas 2025/279 karar sayılı ilamı ile İsmail DAVUT hakkında Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.





Yukarıda yazılı bulunan kararın ve katılan kurum vekili tarafından verilen istinaf dilekçesinin tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Kemal ve Fatma oğlu, 1996 Deırazzor doğumlu

İSMAİL DAVUT