Giriş Tarihi: 18.05.2026 00:01
T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/99 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/99 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Elazığ İl, Merkez İlçe, YOLÇATI Mahalle/Köy, Katırcı Pınarı Mevkii, 127 Ada, 18 Parsel, 08/02/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı İstenilen; Elazığ İli Merkez İlçesi Yolçatı Köyü Katırcı Pınarı Mevkii 127 ada 18 parsel sayılı taşınmaz: tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ Belediye Başkanlığının 99002 sayılı cevap yazısı; Belediyemizin mücavir alan (yetki) sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresinin 69837 sayılı cevap yazısı; bahse konu taşınmazlar plansız alanlarda kalmakta olup plansız alanlar İmar yönetmeliğine tabi olduğu belirtilmiştir.
Yüzölçümü :
8.441,31 m2
Kıymeti:
6.330.982,50 TL
KDV Oranı:
%10
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:08
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:08
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 12:08
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 12:08
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Elazığ İl, Merkez İlçe, YOLÇATI Mahalle/Köy, KATIRCI PINARI Mevkii, 128 Ada, 3 Parsel, 08/02/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı İstenilen; Elazığ İli Merkez İlçesi Yolçatı Köyü Katırcı Pınarı Mevkii 128 ada 3 parsel sayılı taşınmaz: tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ Belediye Başkanlığının 99002 sayılı cevap yazısı; Belediyemizin mücavir alan (yetki) sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresinin 69837 sayılı cevap yazısı; Bahse konu taşınmazlar plansız alanlarda kalmakta olup plansız alanlar İmar yönetmeliğine tabi olduğu belirtilmiştir.
Yüzölçümü :
7.749,14 m2
Kıymeti:
5.811.855,00 TL
KDV Oranı:
%10
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:31
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:31
14/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02470394