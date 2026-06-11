T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/20 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

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2025/20 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

Elazığ İl, Merkez İlçe, HOĞU (YURTBAŞI) Mahalle/Köy, 179 Ada, 2 Parsel, 04/09/2025 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen; Elazığ İli Merkez İlçesi Hoğu (Yurtbaşı) Köyü 179 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz içerisinde keşif günü itibariyle meyve ağacı bulunmadığı, bir kısmının sürülü olduğu bir kısmının sürülü olmadığı, taşınmazın yola cephesi olduğu, eğiminin 1-3 arasında olduğu ve taşınmaz üzerinde inşai yapı bulunmadığı görülmüştür. Elazığ İl Özel İdaresi Müdürlüğünün 64364 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın idaremiz mücavir alanında bulunmadığı bildirilmiştir. Yurtbaşı Belediye Başkanlığının 2259 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın mücavir alan içerisinde kaldığı bildirilmiştir. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 05/02/2026 tarih 23327354 sayılı cevabi yazısında; Tapu kaydında bulunan beyanla ilgili olarak; "şerhin kaldırılmadan maliklerin taşınmazdaki hisselerinin, 5403 sayılı Kanun kapsamında, hissedarlarına veya bölünmeden, hisselendirilmeden 3. Kişilere aynen satış işleminde engel bulunmadığı" bildirilmiştir. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 6842660 sayılı cevabi yazısında "Taşınmaz üzerinde buluna şerhin satışa engel olmadığı" bildirilmiştir.





Yüzölçümü :

11.475,50 m2





Kıymeti:

9.753.750,00 TL





KDV Oranı:

%10





Kaydındaki Şerhler:

Beyan (Konusu: Parsel Uluova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. ) Tarih: 05/06/2023 Sayı: 9010851 Lehtar: Elazığ Kadastro Müdürlüğü VKN:3300351912(SN:8186460), Tarih: 06/06/2023 Yevmiye:31841





Beyan: (Konusu: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla içi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü' nün Bila Tarih ve 4921805 Say Yaz İStinaden ekli listede adı belirtilen köylerde kurumunuzca yapılacak olan satım ifraz imar uygulaması vs gibi işlemler yapılırken bölge müdürlüğümüzden görüş alınması ) Tarih: - Sayı: -Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) VKN:3130025631(SN:1853333), Tarih: 13/09/2024 Yevmiye: 57497





Diğer : Beyan: 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır. Tarih: 13/08/2021 Yevmiye: 36245



