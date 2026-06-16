Giriş Tarihi: 16.06.2026 00:01
T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/87 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/87 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Elazığ İl, Merkez İlçe, GÜNBAĞI Mahalle/Köy, Çayır Mevkii, 136 Ada, 12 Parsel, 22/10/2025 tarihli bilirkişi raporun göre; Tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmazın çevresinde Tarımsal vasıflı Tarla vasıflı taşınmazlar bulunmakta ve şehrin tercih edilebilecek bölümünde yer alıp, taşınmazyol ve elektrik var,Taşınmaz ulaşım yönünden de kolaylık arz etmektedir. Taşınmaz halihazırda boş olup, tarımsal arazi olarak Sulu Tarlavasfındadır. Taşınmaz üzerinde dikili ağaç ve yapı bulunmamaktadır. Elazığ Belediyesinin 15/09/2025 tarih ve 67795 sayılı cevap yazısında bahse konu taşınmazlar plansız alanda kaldığı belirtilmiştir.
Yüzölçümü :
21.360,01 m2
Kıymeti:
13.884.000,00 TL
KDV Oranı:
%10
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir.Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 12:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 12:00
16/04/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02488259