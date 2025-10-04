Yeni Şafak
T.C. ELMADAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 04.10.2025 00:01

ESAS NO :
2025/157 Esas
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Ankara Valiliği İl İdare Kurulu'nun 28.08.2025 tarih ve 46308 esas 249-S-5 karar sayılı kararı ile Ankara ili Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Bahçelievler Mah 2122 ada 71 parselde kayıtlı 21.340,32 m
2
tapu alanlı taşınmazın 2.805,66 m
2'
lik kısmının tapu kaydının iptali ile kullanım hakkının
Milli Savunma Bakanlığı'na
ait olmak üzere kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan alanın HAZİNE adına tesciline karar verilmesi talebiyle mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca dava açılmıştır.

Davalıların iş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kuruma karşı kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu süre içerisinde idari yargıda iptal davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Elmadağ Şube Müdürlüğünde açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 16.09.2025

Malikler

1)Ekrem İPEK

2)Ayşe İPEK

3)Emire KOKUN

4)Erdinç İPEK

5)Erdem İPEK

6)Emel YILMAZ

7)Nazmi İPEK

8)Osman İPEK

9)Aslan İPEK

10)Sedef KOÇ

11)Ayşe SÜMER

12)Kadriye KÜŞE

13)Oktay İPEK

14)Nurgül PAK

15)İbrahim ALTIPARMAK

16)Samiye ERDEM

17)Hasan ALTIPARMAK

18)Emire ÖNAL

19)İlhan İPEK

20)Ayşe ULUSOY

21)İsmail İPEK

22)Sevgi TAMER

23)Sevinç GÜNGÖR

24)Sedef GÜRLEYİK

25)Emine İPEK

26)Hatice EROL

27)İbrahim ÇALIŞ

28)İlker ÇALIŞ

29)Zeki ÇALIŞ

30)Atik ÇALIŞ

31)Nusret KİRDECİ
