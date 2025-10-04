Giriş Tarihi: 04.10.2025 00:01
T.C. ELMADAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/157 Esas
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Ankara Valiliği İl İdare Kurulu'nun 28.08.2025 tarih ve 46308 esas 249-S-5 karar sayılı kararı ile Ankara ili Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Bahçelievler Mah 2122 ada 71 parselde kayıtlı 21.340,32 m
tapu alanlı taşınmazın 2.805,66 m
lik kısmının tapu kaydının iptali ile kullanım hakkının
Milli Savunma Bakanlığı'na
ait olmak üzere kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan alanın HAZİNE adına tesciline karar verilmesi talebiyle mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca dava açılmıştır.
Davalıların iş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kuruma karşı kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu süre içerisinde idari yargıda iptal davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Elmadağ Şube Müdürlüğünde açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 16.09.2025
Malikler
1)Ekrem İPEK
2)Ayşe İPEK
3)Emire KOKUN
4)Erdinç İPEK
5)Erdem İPEK
6)Emel YILMAZ
7)Nazmi İPEK
8)Osman İPEK
9)Aslan İPEK
10)Sedef KOÇ
11)Ayşe SÜMER
12)Kadriye KÜŞE
13)Oktay İPEK
14)Nurgül PAK
15)İbrahim ALTIPARMAK
16)Samiye ERDEM
17)Hasan ALTIPARMAK
18)Emire ÖNAL
19)İlhan İPEK
20)Ayşe ULUSOY
21)İsmail İPEK
22)Sevgi TAMER
23)Sevinç GÜNGÖR
24)Sedef GÜRLEYİK
25)Emine İPEK
26)Hatice EROL
27)İbrahim ÇALIŞ
28)İlker ÇALIŞ
29)Zeki ÇALIŞ
30)Atik ÇALIŞ
31)Nusret KİRDECİ
Basın No: ILN02304829