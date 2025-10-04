T.C. ELMADAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Ankara Valiliği İl İdare Kurulu'nun 28.08.2025 tarih ve 46308 esas 249-S-5 karar sayılı kararı ile Ankara ili Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Bahçelievler Mah 2122 ada 71 parselde kayıtlı 21.340,32 m

2

tapu alanlı taşınmazın 2.805,66 m

2'

lik kısmının tapu kaydının iptali ile kullanım hakkının

Milli Savunma Bakanlığı'na

ait olmak üzere kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan alanın HAZİNE adına tesciline karar verilmesi talebiyle mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca dava açılmıştır.





Davalıların iş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kuruma karşı kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu süre içerisinde idari yargıda iptal davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Elmadağ Şube Müdürlüğünde açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 16.09.2025





Malikler





1)Ekrem İPEK





2)Ayşe İPEK





3)Emire KOKUN





4)Erdinç İPEK





5)Erdem İPEK





6)Emel YILMAZ





7)Nazmi İPEK





8)Osman İPEK





9)Aslan İPEK





10)Sedef KOÇ





11)Ayşe SÜMER





12)Kadriye KÜŞE





13)Oktay İPEK





14)Nurgül PAK





15)İbrahim ALTIPARMAK





16)Samiye ERDEM





17)Hasan ALTIPARMAK





18)Emire ÖNAL





19)İlhan İPEK





20)Ayşe ULUSOY





21)İsmail İPEK





22)Sevgi TAMER





23)Sevinç GÜNGÖR





24)Sedef GÜRLEYİK





25)Emine İPEK





26)Hatice EROL





27)İbrahim ÇALIŞ





28)İlker ÇALIŞ





29)Zeki ÇALIŞ





30)Atik ÇALIŞ



