T.C. ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Selmi Çifçi





Hicran Maına





Dilbar Bayram





Mahkememizde görülmekte olan Tereke davası nedeniyle; mahkememizde açılan Tereke Teslim davasının açık yargılamasında Mirasçı 221*****856 T.C. Kimlik No'lu Selmi Çifçi, Mirasçı 103*****732 T.C. Kimlik No'lu Hicran Maına'nın ve Mirasçı 407*****314 T.C. Kimlik No'lu Dilbar Bayram'ın yurtiçi ve yurtdışı adreslerinin tebliğe elverişli olmaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



