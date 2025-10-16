Giriş Tarihi: 16.10.2025 00:01
T.C. ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı
:
2022/23 Tereke
Konu
:
Selmi Çifçi
Hicran Maına
Dilbar Bayram
Mahkememizde görülmekte olan Tereke davası nedeniyle; mahkememizde açılan Tereke Teslim davasının açık yargılamasında Mirasçı 221*****856 T.C. Kimlik No'lu Selmi Çifçi, Mirasçı 103*****732 T.C. Kimlik No'lu Hicran Maına'nın ve Mirasçı 407*****314 T.C. Kimlik No'lu Dilbar Bayram'ın yurtiçi ve yurtdışı adreslerinin tebliğe elverişli olmaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Muris 272....342 T.C. Kimlik No'lu Kars İli, Arpaçay İlçesi, Tepecik Mah/köy, 42 Cilt, 20 Aile Sıra No, 40 Sırada Nüfusa Kayıtlı, Dede Ve Benevşe kızı, 01/03/1951 doğumlu Bahalı Durmuş'un Elmadağ Huzurevinde kalırken 02/11/2022 tarihinde ölümü ile mahkememize teslim edilen tereke eşyaları ve tereke parasından payınıza düşen kısmı kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat Elmadağ Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 06/02/2026 tarihli saat 09:30'da duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz aksi takdirde muristen intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
