T.C. ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ANKARA ili, ELMADAĞ ilçesi, YENİCE mah/köy, 2 Cilt, 69 Aile sıra no, 174 sırada nüfusa kayıtlı, ERTUĞRUL ve YURDUSEVER'den oğlu/kızı, 24/04/2001 doğumlu, 10******06 T.C. Kimlik numaralı 03/08/2023 tarihinde vefat eden muris SERHAT SAĞLIK terekesine ilişkin resen tasfiye işlemlerine başlanıldığı, ve Tereke Tasfiye Memuru olarak ******** 062 T.C. Kimlik Nolu Nevzat TOKAT'ın atandığı, Kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil olmak üzere, alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Elmadağ Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallarda sorumlu tutulamayacağı ve T.M.K.nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı 2. kez ilanen tebliğ olunur.