T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Mersin ili Erdemli ilçesi





MAHALLE

:

YÜKSEK





ADA/PARSEL NO

:

(91 ada 27,29,35,37 parsel) (98 ada 49 parsel)





(89 ada 2 parsel)





MAHALLE

:

KUMKUYU/AKDENİZ





ADA/PARSEL NO

:

(163 ada 10,13,16,20,31,42,50,54,176 parsel)





(161 ada 8,24,26 parsel)





CİNSİ/NİTELİĞİ

:Arsa/Tarla/Limon Bahçesi





MALİKİN ADI VE SOYADI :

Halil Uygun, Elife Gül, Neccar Uğuz, Abdullah Ertürk, Ahmet Kemik, Ali Bahar, Ali Kemik, Ali Kemik, Ali Uçgun, Ayşe Bahar, Ayşe Ercan, Ayşe Keleş, Ayşe Uslu, Ayşe Vural, Celil Kemik, Cennet Kemik, Cennet Serin, Cennet Uygun, Durdane Çiftçi, Durmuş Ali Kemik, Emine Ercan, Emine Uçgun, Fatma Coşar, Fatma Oyma, Fatma Özer, Fatma Taner, Gülüzar Türkoğlu, Hayrullah Kemik, İbrahim Çoban, Leyla Öngel, Mehmet Bahar, Mehmet Kemik, Mehmet Kemik, Muharrem Kemik, Mustafa Çoban, Mustafa Kemik, Mustafa Pantaş, Mustafa Uçgun, Mümin Kemik, Nazife Kemik, Necati Kemik, Nurten Gürgah, Safiye Aslan, Selma Seyran, Seyit Kemik, Sultan Doğan, Suna Coşkun, Süleyman Çoban, Şule Kemik, Yusuf Kemik, Zübeyde Çer, Abdullah Oyma, Adem Oyma, Ahmet Uğuz, Ahmet Kerem Hoplamaz, Ali Oyma, Ali Uçgun, Ali İrfan Yıldız, Arife Demiray, Asuman Yıldız, Ayşe Aktürk, Ayşe Çelik, Ayşe Ergin, Ayşe Hoplamaz, Ayşe Uslu, Ayşe Uzun, Azmi Hoplamaz, Bilal Kemik, Cennet Hoplamaz, Danyal Serin, Davut Serin, Döndü Mercanlı, Döndü Tutuş, Düriye Solmaz, Elif Yayla, Elife Oyma, Elife Yalçın, Emine Höcük, Emine Kemik, Emine Uçgun, Fadime Baş, Fatma Coşar, Fatma Oyma, Fatma Şahin, Fatma Yıldız, Güllü Etiman, Gülsüm Doğan, Hacer Oyma, Halil Oyma, Halise Nur Oyma, Hasan Uğuz, Hatice Dölek, Hatice Güloğlu, Hatice Oyma, Hatun Uzun, Havva Bakkal, Hüseyin Oyma, Hüseyin Urat, İbrahim Oyma, İbrahim Taner, İrfan Urat, İsmail Hoplamaz, İsmail Hoplamaz, İsmail Taner, Kamuran Dörtbudak, Leyla Hoplamaz, Mediha Yıldız, Mehmet Hoplamaz, Mehmet Kemik, Meryem Sarı, Metehan Yıldız, Muammer Oyma, Muhammet Alparslan Oyma, Mustafa Hoplamaz, Mustafa Oyma, Mustafa Şeker, Mustafa Uçgun, Mustafa Urat, Muttalip Oyma, Müslüme Nida Oyma, Nevsiye Atik, Nilüfer Şeker, Osman Kemik, Ömer Kemik, Ömer Oyma, Rahime Aslankoç, Rahime Eyice, Rahime Hoplamaz, Ramazan Özgen, Sabire Gürgenç, Sait Han Yıldız, Salih Uğuz, Sedef Uslu, Şadiye Yıldız, Şeyda Bilican, Şifa Sancak, Şit Serin, Şuayip Serin, Teslime Kalle, Teslime Kılbaş, Teslime Kura, Teslime Serin, Teslime Şahin, Teslime Uzun, Türkan Şahin, Yusuf Hoplamaz, Zeliha Hoplamaz, Zeliha Serin, Zeynep Arslan, Abdullah Ertürk, Adil Oyma, Adnan Oğuz, Afife Alper, Afra Nur Yayla, Ahmet Kemik, Ahmet Uğuz, Ahmet Kerem Hoplamaz, Ali Bahar, Ali Kemik, Ali Kemik, Ali Oyma, Ali Yayla, Aslı Öztürk,Ayşe Bahar,Ayşe Ercan, Ayşe Keleş, Ayşe Şahin, Ayşe Vural, Ayşe Yayla, Ayten Kavgacı, Celil Kemik, Cennet Kemik, Cennet Küçük, Cennet Serin, Cennet Uygun, Durdane Çiftçi, Durdane Begüm Özbek, Durmuş Ali Kemik, Düriye Solmaz, Ebru Bardakkıran, Elif Gülnur Dutar, Elife Bozeli, Elife Oyma, Elife Tehci,Emine Çuhadar, Emine Ercan, Emine Kemik, Emine Kiraz, Emine Yalman, Eşe Kara,Fatma Çaylar, Fatma Kabalcı, Fatma Özer, Fatma Taner, Fatma Ulak, Gülfidan Gökçe Yayla, Gülhan Koca, Güllü Altay, Güllü Etiman, Gülüzar Türkoğlu, Halise Nur Oyma, Hatice Bolat, Hatice Kutas, Hayrullah Kemik, Hilal Sütçü, Huri Melek Burçak, Hürüye Gökcen, Hüseyin Oyma, Hüseyin Urat, İbrahim Çoban,İbrahim Solmaz, İbrahim Solmaz, İbrahim Taner, İbrahim Yayla, İnci Gül, İsak Yayla, , Küçük Ali Yayla, Leman Dal, Leyla Hoplamaz, Leyla Öngel, Mahmut Yayla, Mediha Yıldız, Mehmet Bahar, Mehmet Kemik, Mehmet Yayla, Mehmet Yayla, Meliha Yücel, Meryem Balkan,Muharrem Kemik, Mustafa Çoban, Mustafa Kemik, Mustafa Pantaş, Mustafa Solmaz, Mümin Kemik, Münire Yoğurt, Müslüme Yayla, Nazife Kemik, Necati Kemik, Nurten Gürgah, Ömer Solmaz, Pakize Gül, Rabia Dölek, Rahime Aslankoç,Ramazan Güner, Safiye Aslan, Selma Seyran, Selma Şerbetçi, Selma Naz Koca, Selver Özgen, Seyit Kemik, Songül Fındıklıoğlu, Sultan Doğan, Sultan Yayla, Suna Coşkun, Süleyman Çoban, Şenel Döndüoğlu, Şeyda Bilican, Şifa Sancak, Şit Serin, Şuayip Serin, Şule Kemik, Teslime Alp, Teslime Kalle, Teslime Kılbaş, Teslime Kura, Teslime Sarı, Teslime Serin, Teslime Şahin, Teslime Uzun, Türkan Şahin, Ümit Yayla, Veli Yayla, Yasemin Toy, Yusuf Hoplamaz, Yusuf Kemik, Yüksel Solmaz, Zeliha Hoplamaz, Zeliha Serin, Zeynep Arslan, Zübeyde Çer, Zülkifil Uğuz, Ayşe Gürsoy, Cahit Gürsoy, Cennet Gürsoy, Elife Gürsoy, İsmail Gürsoy, Mürüvvet Mazak, Teslime Keçili, Kağan Akgül, Reyhan Tuğba Akgül Coşkun, Abdurrahman Güp, Metin Güp, Hacer Sarı, Mehmet Nuri Kale, Mehmet Cingey, Ahmet Ak, Leyla Önem, Cahit Güp, Hüseyin Güp, Mehmet Güp, Mehmet Güp, Selime Nalçalı





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318 Esas sayısında dava açılmıştır.



