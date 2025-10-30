Yeni Şafak
Giriş Tarihi: 30.10.2025 00:01

T.C. ERGANİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı : 2025/245 Esas 20.10.2025 

Konu : Ara Karar Gereğince Mahkememizde görülmekte olan
Gaipliğe Karar Verilmesi davası
nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen FATMA TEKDEMİR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.10.2025
 
GAİP
TC KİMLİK NO : 22546715170

ADI SOYADI :
FATMA TEKDEMİR

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 14/11/1993

DOĞUM YERİ : ERGANİ

İKAMETGAH ADRESİ : Sanayi Mah. Nadire Sk. No:5 İç Kapı No:1Ergani/ DİYARBAKIR
