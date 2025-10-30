Giriş Tarihi: 30.10.2025 00:01
T.C. ERGANİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Sayı : 2025/245 Esas 20.10.2025
Konu : Ara Karar Gereğince Mahkememizde görülmekte olan
Gaipliğe Karar Verilmesi davası
nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen FATMA TEKDEMİR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.10.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 22546715170
ADI SOYADI :
FATMA TEKDEMİR
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 14/11/1993
DOĞUM YERİ : ERGANİ
İKAMETGAH ADRESİ : Sanayi Mah. Nadire Sk. No:5 İç Kapı No:1Ergani/ DİYARBAKIR
Basın No: ILN02322457