Giriş Tarihi: 19.09.2025 00:01
T.C. ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO
:
2025/26 Tereke
KARAR NO
:
2025/41
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Tereke davasında, mirasçı (26875656678) Ercan SAYLIK adına yapılan tebligatların iade dönmesi ve tebligat adresinin tespit edilememiş olması nedeniyle kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup;
"TMK'nın 411. maddesine göre mahkememizin yetkisizliğine, bu nedenle davanın HMK'nın 114/1ç ve 115/2.maddesi gereğince usulden reddine, yetkili ve görevli Mahkemenin Pasinler Sulh Hukuk Mahkemeleri olduğuna, mahkememiz kararı kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşir ise Pasinler Sulh Hukuk Mahkemesi ile mahkememiz arasında olumsuz yetki uyuşmazlığı ortaya çıkacağından vemerci tayini yönünden dosyanın Erzurum BAM ilgili hukuk dairesine gönderilmesine, HMK m.331/(2) uyarınca yargılama giderlerinin görevli ve yetkili mahkeme tarafından nazara alınmasına, dair yapılan inceleme sonucu HMK 345.maddesi uyarınca tebliğden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.14/07/2025" şeklinde verilen karar, mirasçı Ercan SAYLIK'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
