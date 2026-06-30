T.C. ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Erzincan İli,Merkez İlçesi,İnönüMahallesi

552 ada 40 parsel

Ahmet KÖMÜRCÜ ve Ahmet KÖMÜRCÜ OĞLU müştereği adına kayıtlı taşınmaz, davacı idare Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğini, satın alınması hususunda anlaşma sağlanamadığını belirterek 2942 sayılı kanunun 27. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.





2942 sayılı kamulaştırma kanununun 14. maddesi uyarınca, Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10'cu madde gereğince mahkemece yapılan

tebligat gününden,

kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan

ilan tarihinden

itibaren

otuz gün içinde,

kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açıbileceklerinin ihtarına,





-2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi uyarınca, 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceğinin bilinmesi,





-2942 sayılı K.K. 31/b maddesi gereğince taşınmazın başkasına devir, ferağ ve temlikinin yasak olduğunun aksi halde hukuki ve cezai sorumluluğu bulunduğunun bilinmesi,





-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Erzincan Ziraat Bankası, T.Halk Bankası veya T.Vakıflar Bankası T.A.O. şubelerinden birinde açtırılacak hesaba yatırılacağının bilinmesi,





-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiğinin ihtarına,





-Yukarıda esas numarası yazılı davanın duruşmasına 07/07/2026 günü Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlanacaktır.



