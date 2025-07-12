Giriş Tarihi: 12.07.2025 00:01
T.C. ERZİNCAN İCRA DAİRESİ
T.C. ERZİNCAN İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2024/5903 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/5903 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, FATİH Mahalle/Köy, Köyaltı Mevkii, 2127 Ada, 3 Parsel, A Blok Zemin Kat 1 No'lu Bağımsız Bölüm No'lu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz Doğu ve Güney cephelidir. 3 Adet oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc, duş ve 2 adet balkon hacminden oluşmaktadır.160 m2 brüt, 140 m2 net kullanım alanına sahiptir. Eklenti olarak 1-2-3-4-5-6-7-8 no'lu depolar yer almaktadır. Bu depolar 165 m2 brüt, 145 m2 ne alana sahiptir. Taşınmazın ayrıntılı özellikleri ve bilgileri bu ilana ekli bilirkişi raporundan incelenebilir.
Adresi : Yunus Emre Mahallesi 552. Sokak No:36A D:1 Merkez / ERZİNCAN
Yüzölçümü : 140 m2 Arsa Payı : 1/16
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat inşaata müsaadeli konut alanı, ön bahçe çekme 5 m, arka bahçe çekme 3 m, TAKS:0,40 ve KAKS:1.20 olarak planlanmıştır.
Kıymeti : 4.200.000,00 TL Satılacak Hisse Oranı : 1/1
KDV Oranı : %20 Damga Vergisi Oranı : ‰ 5,69
Kaydındaki Şerhler: Takyidat raporunda olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 13:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 13:42
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 13:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 13:42
08/07/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02258299