Giriş Tarihi: 01.07.2026 00:01
T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ
T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2026/212 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2026/212 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzurum il, Palandöken ilçe, Osmangazi mh, Bogaz yolu mevki, 12979 ada, 3 parsel, C blok, Zemin kat, 3 nolu bağımsız bölüm.
Adresi : Müftü Solakzade mh, Tuğra sk, Acar Premium C blok, Dış Kapı No: 3B, Palandöken / Erzurum
Yüzölçümü : 5.333,25m²
Arsa Payı : 12979/3
İmar Durumu :İnşaat tarzı Palandöken Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğünün E-74875117-115.99-38714 sayılı yazısı dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler Dairemize müracaat ederek inceleyebilir.
Kıymeti : 5.901.200,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:Taşınmazın kaydında ipotek ve haciz şerhleri mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:24
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:24
26/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02499958