T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2026/212 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Erzurum il, Palandöken ilçe, Osmangazi mh, Bogaz yolu mevki, 12979 ada, 3 parsel, C blok, Zemin kat, 3 nolu bağımsız bölüm.





Adresi : Müftü Solakzade mh, Tuğra sk, Acar Premium C blok, Dış Kapı No: 3B, Palandöken / Erzurum





Yüzölçümü : 5.333,25m²





Arsa Payı : 12979/3





İmar Durumu :İnşaat tarzı Palandöken Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğünün E-74875117-115.99-38714 sayılı yazısı dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler Dairemize müracaat ederek inceleyebilir.





Kıymeti : 5.901.200,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler:Taşınmazın kaydında ipotek ve haciz şerhleri mevcuttur.



