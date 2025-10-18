T.C. ESKİPAZAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVA KONUSU:GAİPLİĞEKARAR VERİLMESİ DAVALI: UĞUR NACİ AKCAOGLU (T.C:51*******00)Mahkememizin 25/07/2024 tarih ve 2024/346 Esas sayılı dosyasında UĞUR NACİ AKCAOGLU ((T.C:51*******00 Kazim ve Nuriye oğlu 18/05/1978 doğumlu davalı hakkında gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir.





Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri uyarınca hakkında gaiplik talep edilen Uğur Naci Akcaoglu'nun sağ olup olmadığına dair bilgi edinilmesi amacıyla işbu ilan yapılmaktadır.



