T.C. ESKİŞEHİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce 08/06/2026 tarihli tensip zaptı ile belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



