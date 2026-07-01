Giriş Tarihi: 01.07.2026 00:01
T.C. ESKİŞEHİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ESKİŞEHİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2026/167 Esas
DAVALI
:
EMİNE KARAKAYA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce 08/06/2026 tarihli tensip zaptı ile belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 13/07/2026 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, ön inceleme duruşmasına sulh için hazırlığı yaparak katılmanız, gelmediğinizde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda duruşmanın yokluğunuzda yapılacağı ve işlemlere itiraz edemeyeceğiniz karşı tarafın iddia ve savunmasını genişletebileceği, değiştirebileceği, taraflar gelmediği taktirde ise işlemden kaldırılacağı, tebliğinden 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunulmayan belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelere ilişkin açıklama yapmanız, aksi taktirde o delile dayanmaktan, tanık dinletmekten vazgeçmiş sayılacağınız duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02499968