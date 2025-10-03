T.C. ESKİŞEHİR 5. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/2473 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, SAZOVA Mahalle/Köy, 22841 Ada, 16 Parsel, NO:90/1-2-3 Nolu Bağımsız Bölüm A-POSTA ADRESİ Saz ova Mahallesi, Saz ova Caddesi, No:90/1-2-3 Tepebaşı / Eskişehir B-TAPU KAYDI Tapuda, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Saz ova Mahallesi, 22841 ada, 16 parselde kayıtlı Taşınmazdır. Ana taşınmaz niteliği Tarladır. tam hisse ile Kayıtlıdır. Arsa alanı 185,09m²dir. Taşınmaz tapu kaydı üzerinde İcra haciz şerhleri vardır.





C-TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ





Taşınmazın bulunduğu Parsel, Saz ova Caddesi cepheli olup, meskûn Mahaldedir. temizlik, çöp toplama Ve yol hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel Üzerinde, tek bloktan oluşan yapı yer almaktadır. Yapı Bodrum kat + zemin kat + 2 Normal kattan Oluşmaktadır. Dış cephesi sıvalı olan binanın Ahşap oturtma çatı üstü kiremit kaplıdır. Zemin Kat ve normal kat daire olarak planlanmıştır.





1.MESKEN

Zemin katta yer alan mesken 2 oda, salon, mutfak, hol, banyo, WB?den Oluşmaktadır. Balkon kapatılarak dairenin içine alınmıştır. dış Kapının çelik kapı ve iç kapıların, ahşap baskı kapı, pencerelerin ve WC/banyo kapılarının ise PVC doğrama vardır Sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve elektrik tesisatının tam ve Kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. Isıtma ferdi sistem olup, panel radyatörler ve kombi vardır Mutfak içerisinde alt ve üst dolapları ve mutfak tezgâhı, alın seramiği, Evye ve bataryası mevcuttur. Banyo ve WC zemini, hol, mutfak zemini seramik kaplı, oda ve Salonun zemini laminen parkedir. Banyo ve WC duvarları seramik kaplı olup, banyoda Yerinde olduğu görülmüştür. WB?de vitriniyle ve bataryaları tamdır. Daire iç duvarları saten alçı Üstü iç cephe boyası ile boyalıdır. Binanın brüt taban alanı yaklaşık 108,00 m2dir. Tadilat Yapılmıştır.





2.MESKEN

Birinci katta yer alan mesken 3 oda, salon, mutfak, hol, banyo, WC, balkondan oluşmaktadır. iç kapıların, ahşap baskı kapı, pencerelerin ise PVC doğrama Olduğu görülmüştür. Sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve elektrik tesisatının tam ve kullanılabilir Olduğu tespit edilmiştir. Isıtma ferdi sistem olup, panel radyatörler ve kombi yerinde Mevcuttur. Mutfak içerisinde alt ve üst dolapları, mutfak tezgâhı, alın seramiği, evye ve Bataryası mevcuttur. Banyo ve WC zemini, hol, mutfak, zemini seramik kaplı, oda ve salonun Zemini laminen parkedir. Banyo ve WC duvarları yarım seramik kaplı olup, banyoda lavabo Ve duş bataryası vardır WB?de vitriniyle ve bataryaları tamdır. Daire İç duvarları iç cephe boyası ile boyalıdır.





3.MESKEN

Kapısı kilitli olduğu için içerisi görülememiştir. 1.katta yer alan meskenle aynı özellikte olduğu Beyan edilmiştir. Binanın brüt taban alanı 108,00 m2, yapı toplam alanı 324,00 m2dir. BinaIII. Sınıf A Grubu yapı Sınıfındadır. 02.02.2022 tarihli Odun pazarı Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazısına göre; binanın yapı ruhsatı bulunmamaktadır. Binanın yaşı ve genel durumu dikkate Alındığında yıpranma oranının % 40 olabileceği kanaatine varılmıştır.





D-BÖLGE ÖZELLİKLERİ





Taşınmaz kuş uçuşu yaklaşık; Ulusal Egemenlik Bulvarına 305m, Saz ova Parkı Stat tarafı Giriş kapısına 345m, Eskişehir Stadyumu Kuzey Kale arkası giriş kapısına 360m, Eskişehir - Kütahya yoluna 935m, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 995m, Tepebaşı Belediye Başkanlığına 3.400m, Gar Binası Tepebaşı tarafı girişine 3.570m, Vilayet Meydanına 4.320m Kuş uçuşu yaklaşık mesafededir. Belediye hizmetlerinin tamamından (Elektrik, doğalgaz, su, ulaşım, iletişim, çöp vs.)Yararlanmaktadır. Cami, park alanı, sağlık ve eğitim kurumlarına yakın ve ticarethanelere





E-İMAR PLANI; Tepebaşı İlçesi, Saz ova Mahallesi, 22841 ada, 16 Notlu parsel, 1/1000 ölçekli yenilenme uygulama imar planında bitişik nizam 2 kat konut alanına İsabet etmekte olup, yaklaşık ölçüye göre yola terki vardır.





F-EMLAK VERGİ DEĞERİ;2025 yılı Tepebaşı Belediyesinin arsa rayiç bedeli Saz ova Caddesi için 1.399,71.-TL/m²dir.





G-TAŞINMAZIN KIYMETİ:





Serbest piyasa Değerinin. 6.200.000,00.-TL (ALTIMİLYONİKİYÜZBİNTL), olabileceği kanaatine varılmıştır.





Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu kaydındaki gibidir.





Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu kaydındaki gibidir.





Takdir Olunan Değer

: 6.200.000,00 TL





Artırmaya İştirak İçin





Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı

: 620.000,00 TL





Taşınmazın Son İmar Durumu

: Yukarıda belirtildiği gibidir.





KDV

:%10





Adresi :

Sazova Mah.Sazova Caddesi No:90/1-2-3 Tepebaşı Eskişehir Tepebaşı / ESKİŞEHİR





Yüzölçümü :

185,09 m2



