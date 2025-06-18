Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
T.C. FATSA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. FATSA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.73382551-2023/105-Ceza Dava Dosyası
İLÂN
ESAS NO : 2023/105
KARAR NO: 2024/227
Mahkememizin 08/05/2024 tarih ve 2023/105 Esas, 2024/227 karar sayıl kararı ile sanık Uğur AKSU hakkında Basit Dolandırıcılık suçundan 5 ay hapis ve 20 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği verilen hapis cezasının ertelendiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği, tüm araştırmalara rağmen sanık Uğur AKSU'ya kararın tebliğ edilemediği, yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.14/05/2025
Basın No:ILN02243615
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