Giriş Tarihi: 25.06.2026 00:01
T.C. FETHİYE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. FETHİYE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2025/289 Esas
KARAR NO : 2026/225
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/04/2026 tarihli ilamı ile TCK 158/1.f-son maddesi gereğince 4 YIL Hapis ve 34.000 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılan Yaşar ve Şerife oğlu, 23/04/2000 doğumlu, Hatay, Altınözü, Tokaçlı mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET SAHYUNOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisin de mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine dilekçe vererek veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunularak mahkememiz kararına karşı Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edebileceği, bu süre zarfında İstinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.
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Basın No: ILN02496199