T.C. FETHİYE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/04/2026 tarihli ilamı ile TCK 158/1.f-son maddesi gereğince 4 YIL Hapis ve 34.000 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılan Yaşar ve Şerife oğlu, 23/04/2000 doğumlu, Hatay, Altınözü, Tokaçlı mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET SAHYUNOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın İLANEN TEBLİĞİNE,



