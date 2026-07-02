T.C. GAZİANTEP 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , ALİ POLAT ile Davalı , T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Koçlu mahallesinde bulunan, hazine adına haksız ve hukuksuz bir şekilde tespiti ve tescili yapılan, 141 ada ve 16 parsel numaralı taşınmaz hakkında; Gaziantep valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Milli Emlak Başkanlığı kurumunca verilmiş olan; dava konusu taşınmazın hazineye haksız tespit ve tescili işleminin iptal edilerek, müvekkil Ali Polat adına tespit ve tescili talep edilmektedirBu taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanların duyuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2025/83Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri duyurulur. Duruşma Tarihi : 30/09/2026 Duruşma Saati:09:50