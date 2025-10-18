T.C. GAZİANTEP 15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.88503026-2024/428-Ceza Dava Dosyası 16.10.2025





Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesince 03/09/2025 tarih ve 2024/428 Esas 2025/272 Karar sayılı ilamı ile Necib ve Meryem oğlu, 01/01/1995HALEP doğumlu

Sanık Ömer HELANİ

hakkında TCK 188/3,4-a maddesi gereğince "

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama"

suçundan CMK 223/2-e maddesi gereğince

beraatine

kararı verildiği, Gerekçeli karar, C. Savcısının istinaf talebi

Suriye uyruklu Sanık Ömer Helani'nin