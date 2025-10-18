Giriş Tarihi: 18.10.2025 00:01
T.C. GAZİANTEP 15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İLAN
Konu: İLAN
Sayı: E.88503026-2024/428-Ceza Dava Dosyası 16.10.2025
Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesince 03/09/2025 tarih ve 2024/428 Esas 2025/272 Karar sayılı ilamı ile Necib ve Meryem oğlu, 01/01/1995HALEP doğumlu
Sanık Ömer HELANİ
hakkında TCK 188/3,4-a maddesi gereğince "
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama"
suçundan CMK 223/2-e maddesi gereğince
beraatine
kararı verildiği, Gerekçeli karar, C. Savcısının istinaf talebi
Suriye uyruklu Sanık Ömer Helani'nin
adresi belli olmadığından tebliğ imkansızlığı nedeniyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
