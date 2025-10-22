T.C. GAZİANTEP 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

2025/341 Esas





DAVALI

VALENTINA ASENOVA





Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



