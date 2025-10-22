Giriş Tarihi: 22.10.2025 00:01
T.C. GAZİANTEP 6. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2025/341 Esas
DAVALI
:
VALENTINA ASENOVA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 22/01/2026 günü saat: 15:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde belirlenen gün ve saate geçerli bir özrünüz olmadan mahkeme kaleminde bulunmamanız halinde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, karar verileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02316827