Giriş Tarihi: 06.07.2026 00:01
T.C. GAZİANTEP 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GAZİANTEP 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2026/66 Esas 02.07.2026
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği istenen Latife Bulunmaz'un 35 yıldan bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Latife Bulunmaz'ın bizzat veya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.09.10.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 28420685386
ADI SOYADI : LATİFE BULUNMAZ
BABA ADI : METİN
ANA ADI : SEVİM
DOĞUM TARİHİ : 15/03/1985
DOĞUM YERİ : GAZİANTEP
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Basın No: ILN02503810