T.C. GAZİANTEP 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği istenen Latife Bulunmaz'un 35 yıldan bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Latife Bulunmaz'ın bizzat veya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.09.10.2025





GAİP





TC KİMLİK NO : 28420685386





ADI SOYADI : LATİFE BULUNMAZ





BABA ADI : METİN





ANA ADI : SEVİM





DOĞUM TARİHİ : 15/03/1985



