T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2017/2101 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





TAŞINMAZIN





Özellikleri :

Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, TAŞLICA Mahalle/Köy, 123 Ada, 13 Parsel, Bilirkişi raporuna göre taşınmazın cinsi tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilmiş olup, 512 m2 dir. Taşınmaz 63 kapı numaralı olup, taşınmazın tamamı müflis şirkete aittir. Şehitkamil ilçe belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğündeki ilgili imar paftasında görüleceği üzere 123 Ada, 13 parseldeki imar paftası incelendiğindebu parselin imar planına göre taşınmazın belediye sınırı ve imar planı içerisinde olduğu, imar planında Küçük Sanayi Adasına gelmekte olduğu görülmüştür. Taşınmazın yerinde yapılan tespitte taşınmazın kapalı olduğu bu sebeple içine girilemedği ancak yapılan gözlemde taşınmazın içerisinde tek katlı yığma yapı olduğu, yapının 25 m2 geldiği tespit edilmiştir. Elektrik ve suyu mevcuttur. Dava konusu taşınmazın şehrin merkezi bir bölgesinde bulunmakta olup yakınında mahrukatçılar camisi, Gaziantep Anafartalar Bulva ve Gaziantep Gazi Ray Taşlıca Durağı bulunmaktadır. Taşınmazın çevresi genellikle yapılaşması imara uygun olarak imal edilmiştir. Dava Konusu taşınmaz belediyenin her türlü hizmetinden yararlanmaktadır. Taşınmazın emzal araştırları ve serbest piyasa alım satım rayiçlerini de göz önüne aldığımızda dava konusu taşınmazın bedeli tespitinde etkili olabilecek diğer objektif ölçüleri dikkate alınarak tespit tarihi olan 27.11.2024 tarihi itibariyle birim m2 değerinin 20.000 TL olacağı kanaatine varılmıştır. 512,00 m2x 20.000 TL/ m2: 10.240.000 TL 06/02/2023 tarihinde vuku bulan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremden sonra yapılan tespitte binanın "Az Hasarlı" olduğu ve hasara itiraz edilmediği tespit edilmiştir.





Adresi :

Sanayi Mahallesi, 60096 Nolu Sokak No: 63 Şehitkamil / GAZİANTEP





Yüzölçümü :

512 m2





İmar Durumu

:

İnşaat tarzı Küçük sanayi adasına gelmektedir, KASK:0,10





Kıymeti :

10.240.000,00 TL





KDV Oranı :

%20





Kaydındaki Şerhler:

Tapu kaydındaki gibidir.



