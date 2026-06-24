T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2026/3 İFLAS





GAZİANTEP İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN İFLAS AÇILIŞ, TASFİYENİN BASİT USULDE YAPILMASI VE ALACAKLILARI DAVETE İLİŞKİN İLAN





MÜFLİSİN ADI VE ADRESİ :

MOST AKRİLİK İPLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 6220843938 Vergi Kimlik Nolu,





OSB MAH. 5. BÖLGE 83533 NOLU CAD. NO: 9 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP





Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/1068 Esas dosyası, 30/04/2026 tarihli duruşma tutanağı ile 6220843938 vergi numaralı, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 48763 sicil numarasında kayıtlı yukarıda ünvanı yazılı müflisin İFLASINA, iflasın aynı tarih ve saat 14.21 itibarı ile açılmasına karar verilmiştir. Müflisin iflas tedbir ve tasfiye işlemlerine Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen 2026/3 İflas dosyasından başlanılmıştır.





Müflisin defteri tutulan malları incelendiğinde malların adi tasfiye giderlerini korumayacağı anlaşıldığından, müflisin mal varlığının iflas tasfiyesinde

BASİT TASFİYE USULÜNÜN UYGULANMASINA

karar verilmiştir.



