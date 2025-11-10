T.C. GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, BURAK Mahalle/Köy, 2012 Ada, 148 Parsel, DAVA KONUSU TAŞINMAZIN CİNSİ VE NEVİ: Dava konusu taşınmaz tapu kayıtlarında Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Burak Mahallesi, 2012 ada, 148 parselde kayıtlıdır. Taşınmazın yüzölçümü 160,30 m2 olup niteliği tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilmiştir. Taşınmazın malikleri Şehitkamil Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünden gönderilen E-66142960-160.01[160.01]-12715680 sayılı ve 20.05.2024tarihli yazı ekinde gösterilmiştir. Dava konusu taşınmazın niteliği tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilmişse de, keşif anında yapılan incelemelerde dava konusu taşınmaz üzerinde zemin kat, 1.kat, 2.kat ve teras kattan meydana gelen 4 katlı bir yapı olduğu görülmüştür. Dava konusu taşınmaz Şehitkamil İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Belediye Hududu ve Mücavir Alanı içerisinde bulunmaktadır. Çevresinde avlulu ve bitişik nizam tarzında konut amaçlı kullanılan yapıların ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu, çarpık yapılaşmaların olduğu bir semtte bulunduğu görülmüştür. Taşınmazın meskun mahal





içerisinde olduğu, belediyenin altyapı ve hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür.





İMAR DURUMU: Şehitkamil Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden gönderilen E-25962331-754-148444 sayılı ve 21.02.2024 tarihli yazıda;





Burak Mahallesi 2012 ada, 148 parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ?Avlulu Nizam 2 Katlı Konut Alanına denk geldiği belirtilmiştir.





BULUNDUĞU YER VE ULAŞIM DURUMU: Dava konusu taşınmaz Burak Mahallesinde; 06025 Nolu Sokak üzerinde, Ahmet Ziylan Bulvarına 200 m, Mehmet Hayri Özkaya İlkokuluna 160 m, Sani Konukoğlu Bulvarına 1,00 km, şehir merkezine 6,30 km mesafede bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın ulaşım sorunu bulunmamaktadır. ARSA BEDELİ: Dava konusu taşınmaz Şehitkamil İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Belediye Hududu ve Mücavir Alanı içerisinde olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında avlulu nizam 2 katlı konut yapı alanına denk gelmektedir. Taşınmazın belediye altyapı ve hizmetlerinden yararlanması, meskun mahalde olması, çevresinin avlulu ve bitişik nizam konut amaçlı kullanılan yapılardan ve sosyal donatı alanlarından oluşmuş olması, ulaşım sorununun olmaması olumlu özellikleri arasında yer almaktadır. Ancak dava konusu taşınmazın çarpık yapılaşmış olan bir semtte bulunması, şehir merkezine kısmen uzak olması olumsuz özellikleri arasında yer almaktadır. Keşif tarihindeki nitelik ve nicelikleri dikkate alınarak ve serbest piyasa alım-satım rayiçleri göz önünde bulundurularak dava konusu taşınmazın arsasının birim m2 sinin değerinin 10.000,00 TL/m2 olduğu kanaatine varılmıştır.





Dava konusu yapı bitişik nizam, zemin kat, 1.kat, 2.kat ve teras kattan meydana gelen4 katlı betonarme müstakil bir yapıdır. Zemin katın betonarme-karkas olduğu, diğer katların yığma-kagir olduğu görülmüştür. Zemin kat garaj olarak, 1.kat, 2.kat ve teras kat mesken olarak kullanılmaktadır. Zemin katta bulunan garajın tabanlarının beton kaplama olduğu, duvarlarının sıvasız boyasız olduğu bilgisi alınmıştır. 1.katta ve 2.katta bulunan meskenler 2oda, 1 salon, mutfak, antre, banyo, wc, balkon hacimlerinden teşkildir. Meskenlerin tabanları seramik kaplama, duvarları boyalı, iç kapıları ahşap, pencereleri pvc, mutfak dolapları ahşap, tezgahları granittir. Teras katta bulunan mesken 2 oda, mutfak, antre, banyo, wc, teras hacimlerinden teşkildir. Meskenin tabanları seramik kaplama, duvarları boyalı, iç kapıları ahşap, pencereleri pvc, mutfak dolapları ahşap, tezgahı granittir. Merdiven basamakları ve sahanlıklar mermer kaplama, dış kapısı demir doğramadır. Binada asansör ve çatı bulunmamaktadır. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Davaya konu yapının toplam inşaat alanı zemin kat 120 m2, 1.kat ve 2.kat 130 m2, teras kat 90 m2 olmak üzere toplam 470,00 m2 dir. Elektrik ve suyu mevcut olan yapının ısınması soba ile sağlanmaktadır.





Adresi : Burak Mahallesi 06025 Nolu Sokak No:12 Şehitkamil / GAZİANTEP





Yüzölçümü : 160,3 m2





Arsa Payı : Tam





İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İlande belirtilmiştir.





Kıymeti : 5.391.925,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır.



