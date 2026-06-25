Giriş Tarihi: 25.06.2026 00:01
T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO
:
2025/139 Esas
KARAR NO
:
2025/191
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/04/2025 tarihli ilamı ile İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 200 TL ADLİ PARA, 1 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mohammad Reza ve Ferhunde 23/08/1966 doğumlu, SEDIGHE MABADI adresi tespit edilememiş ve
gerekçeli karar
tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek
istinaf
kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 22.06.2026
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Basın No: ILN02496133