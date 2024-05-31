T.C. GAZİOSMANPAŞA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2021/229 Esas





Karar No: 2023/610





İLAN





Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/07/2023 tarihli ilamı ilesanık İlhan Kurtar hakkında BERAATkararı verildiği, Felemez ve Hidayet oğlu, 10.12.1986 Silvan doğumlu Müşteki

MEHMET NEZİR BAŞAR

tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği

İLANEN TEBLİĞ