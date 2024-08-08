T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO

:

2022/551 Esas





KARAR NO

:

2023/54





[C.SAVCILIĞI ESAS NO] :

2022/7003





KARAR ÖZETİ





SANIK

:

ARASH ASGHARI, RAHMATOLAH ve EZZAT oğlu, 1990 İRAN doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güzelyurt Mahallesi Gaziosman Caddesi Gülpark Yaşam Sitesi B.Blok Daire 9Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No :İş adresi: .





SUÇ

:

Resmi Belgede Sahtecilik





SUÇ TARİHİ

:

20/03/2022





VERİLEN CEZA

: (

1 YIL 8 AY HAPİS) HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA





Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 19.01.2023 tarihli karar PTT ve Zabıta marifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.



