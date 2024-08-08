Giriş Tarihi: 08.08.2024 00:01
T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO
:
2022/551 Esas
KARAR NO
:
2023/54
[C.SAVCILIĞI ESAS NO] :
2022/7003
KARAR ÖZETİ
SANIK
:
ARASH ASGHARI, RAHMATOLAH ve EZZAT oğlu, 1990 İRAN doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güzelyurt Mahallesi Gaziosman Caddesi Gülpark Yaşam Sitesi B.Blok Daire 9Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No :İş adresi: .
SUÇ
:
Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ
:
20/03/2022
VERİLEN CEZA
: (
1 YIL 8 AY HAPİS) HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 19.01.2023 tarihli karar PTT ve Zabıta marifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.
Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinafa başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 05/08/2024
Basın No:ILN02073385
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