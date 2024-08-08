T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO

:

2020/588 Esas





KARAR NO

:

2022/1345





[C.SAVCILIĞI ESAS NO] :

2020/6371





KARAR ÖZETİ





SANIK

:

SEMİR RESUL, ALİ ve FEDUA oğlu, 15/08/1986 HALEP doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Arda Sokak Mustafa Kemay Paşa Mah. No:12/1 Arnavutköy / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No : 99796918828 İş adresi: .





SUÇ

:

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme





SUÇ TARİHİ

:

27/07/2020





VERİLEN CEZA

:

5 AY HAPİS-2000 TL Adli Para Cezası





Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 22.12.2022 tarihli karar PTT ve Zabıta marifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.



