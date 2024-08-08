Giriş Tarihi: 08.08.2024 00:01
T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO
:
2020/588 Esas
KARAR NO
:
2022/1345
[C.SAVCILIĞI ESAS NO] :
2020/6371
KARAR ÖZETİ
SANIK
:
SEMİR RESUL, ALİ ve FEDUA oğlu, 15/08/1986 HALEP doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Arda Sokak Mustafa Kemay Paşa Mah. No:12/1 Arnavutköy / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No : 99796918828 İş adresi: .
SUÇ
:
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme
SUÇ TARİHİ
:
27/07/2020
VERİLEN CEZA
:
5 AY HAPİS-2000 TL Adli Para Cezası
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 22.12.2022 tarihli karar PTT ve Zabıta marifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.
Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinafa başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 05/08/2024
Basın No:ILN02073389
ilangovtr