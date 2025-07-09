T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ





DOSYA NO

:

2025/67 Esas





KARAR NO

:

2025/237





İLAN





SANIK

:

WALID LASSOUED, OMAR ve DONIA oğlu, 01/01/1984 TUNUS doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Esentepe Mah. 2859 Sok. No:5 İç Kapı:1 Sultangazi / İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No :İş adresi:





SUÇ

:

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, Resmi Belgede Sahtecilik





SUÇ TARİHİ

:

12/02/2022





VERİLEN CEZA

:

1 yıl 8 ay hapis, 1,500 TL adli para cezası





Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 28.03.2025 tarihli karar PTT ve Zabıta marifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile gerekçeli karar tebliğ olunamamıştır.





7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla

İLANEN TEBLİĞİNE,





Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İLAN OLUNUR