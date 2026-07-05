T.C. GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN





DOSYA NO:

2024/1144 Esas





KARAR NO:

2025/329





Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/06/2025 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 100 TL ADLİ PARA, 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Abdunazar ve Kızalarasora kızı, 25/10/1992 doğumlu, Özbekistan nüfusuna kayıtlı GULASAL OMONSHUKUROVA tüm aramalara rağmen bulunamamış,

gerekçeli karar

tebliğ edilememiştir.





Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek

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