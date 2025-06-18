T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N





DOSYA NO

:

2024/9 Esas





KARAR NO

:

2025/422





Mühür Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/05/2025 tarihli ilamı ile CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca kamu davasının DÜŞMESİNE karar verilen Alı ve Fatım oğlu, 01/06/1973 Alep doğumlu, MOHAMED TAMOU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



