Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO
:
2024/9 Esas
KARAR NO
:
2025/422
Mühür Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/05/2025 tarihli ilamı ile CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca kamu davasının DÜŞMESİNE karar verilen Alı ve Fatım oğlu, 01/06/1973 Alep doğumlu, MOHAMED TAMOU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 16.06.2025
Basın No:ILN02243543
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