T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDA

ESAS NO

:

2024/51 Esas





MİRASÇILAR:

* ELÇİN RİBAR -39697591256- (Winterthur /İsviçre Konfederasyonu)





* GÜLÇİN GÜMÜŞ - 42805459546 (Winterthur /İsviçre Konfederasyonu)





*SERÇİN SÖNMEZ -11732437378 - (Aadorf /isviçre Konfederasyonu)





Eyüpsultan 4.Noterliği tarafından açılan Vasiyetname Açılması davasının yapılan yargılamasında;





Eyüpsultan 4. Noterliğince miras bırakan 42811459318 T.C. Kimlik Numaralı EKREM TÜRKAY adına düzenlenen 13/08/2015 tarih, 14687 yevmiye vasiyetnamenin açılıp okunması için mirasçılar Elçin Ribar'ın Winterthur /İsviçre Konfederasyonu adresine,Sercin Sönmez'in Winterthur /İsviçre Konfederasyonu adresine,Gülçin Gümüş'ün Winterthur /İsviçre Konfederasyonu adresine çıkarılan tebligat adreste tanınmadığından bahisle iade edilmiş olup mahkememizce başkaca adresi de tespit edilemediğinden vasiyetname ve duruşma gününün kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Durusma Günü: 09/10/2025 günü saat:10:45'te

duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ön inceleme ve tahkikat duruşmasına katılmanız, aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere adresi meçhul olan Elçin RİBAR, Gülçin GÜMÜŞ ve Serçin SÖNMEZ'in

ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur