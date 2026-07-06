T.C. GEBZE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2024/28 Esas





DAVALI

: TUĞBA İKRAM- 58948080394





KOCAELİ ili, GEBZE ilçesi, TAVŞANLI mah/köy, 49 Cilt, 84 sıra no danüfusa kayıtlı, CEMAL VE KAMİLE kızı, 05/04/1994 dogumlu,



