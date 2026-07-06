Giriş Tarihi: 06.07.2026 00:01
T.C. GEBZE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. GEBZE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2024/28 Esas
DAVALI
: TUĞBA İKRAM- 58948080394
KOCAELİ ili, GEBZE ilçesi, TAVŞANLI mah/köy, 49 Cilt, 84 sıra no danüfusa kayıtlı, CEMAL VE KAMİLE kızı, 05/04/1994 dogumlu,
Davacı , HANİFE YAVUZ tarafındanDavalılar , AHMET ÇEVİK, ALİ AYDIN, AYMET AYDIN, BÜŞRA BAŞTÜRK, ELİFE ., EMİNE AYDIN, EMİNE AYDIN, EMİNE TÜFEKÇİ, EMİNE ZAĞCIOĞLU, FATMA ., FATMA ZEHRA UÇAR, FEHMİ AYDIN, HACER AYDIN, HASAN AYDIN, HASAN BASRİ ERGELEN, HATİCE ., HATİCE ACAR, HAVVA AYDIN, HÜSEYİN AYDIN, İRFAN ZAĞCIOĞLU, İSMET ERGELEN, KAMİLE İKRAM, LÜTFİ ZAĞCIOĞLU, MEHMET ZEKAİ AYDIN, MESUDE ., MÜNEVVER ORUÇ, NAZIM ŞEN, NAZMİYE AYDIN, NEBAHAT ., NEZAHAT ., NURİYE ERGELEN, NURSEL YAŞA, NURTEN AYDIN, OSMAN AYDIN, OSMAN SEZAİ AYDIN, REMZİYE AYDIN, SAMİ ., SEMİHA ., ŞERİF EMİNE DEMİRER, ŞERİFE KARAMAN, TASFİRE YILANCIOĞLU, YASEMİN YILMAZ, YAŞAR AYDIN, ZEHRA ., ZEHRA AYDIN, ZEHRA BONCUK, ZEKİ AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası talebi ile dava açıldığı ancak davaya konu taşınmazda hissedi bulunan davalı Tuğba İkram'a bilirkişi raporunun tüm çabalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşıldığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. 30/08/2025 tarihli bilirkişi raporuna özetle; Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü, 192 ada 6 parselde bulunan yapının kıymet takdirini, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri(2/C Grubu) ve yıpranma paylarını baz alarak, arsanın birim fiyatını ise; taşınmazın mevcut konumu ve özellikleri ile değerini etkileyen tüm objektif ölçüler yanında serbest piyasa rayiçleri de dikkate alınarak, çevresinde yapılan ataştırmalar sonucunda keşif tarihindeki (30.06.2025)değerinin aşağıdaki şekilde olduğuna kanaat getirildiğini, dava konusu taşınmazın hissedar sayısı ve imar durumu nedeniyle aynen taksiminin mümkün olmadığı, dava konusu taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olacağını, duruşma günü olan 01/12/2026 günü saat 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, hazır bulunmadığınız ve tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca eksik husus bulunmadığı taktirde aynı duruşmada tahkikat aşamasına geçilebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.
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Basın No: ILN02503798