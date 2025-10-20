T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, Resmi Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık, Çocuğun Soy Bağını Değiştirmek suçundan mahkememizin yukarıdaki esas ve karar numarası yazılı 10/03/2025tarihli ilamı ile sanıklar Nesrin DEVECİ ve Ersin YIKILMAZ hakkında "Çocuğun Soy Bağını Değiştirmek, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçlarından açılan kamu davasının 5237 sayılı TCK' nın 66/1-e, 67/4 maddeleri uyarınca olağanüstü dava zamanaşımı süresinin 17/03/2022 tarihinde dolduğu anlaşıldığından 5271 sayılı CMK'nun 223/8 maddesi uyarınca zamanaşımı nedeni ile

ayrı ayrı DÜŞÜRÜLMESİNE

karar verilmiş Benzet ve Ferdane oğlu 04/08/1978 doğumlu Niğde Merkez Kömürcü mah/köy nüfusuna kayıtlı Ersin YIKILMAZ'a bilinen adresine çıkarılan tebligat iade gelmiş ve yapılan kolluk araştırmasına rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin adli yardımlı olarak, Türkiye genelinde 50000 üzerinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,



