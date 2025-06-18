T.C. GERMENCİK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya daUyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan mahkememizin yukarıdaki esas ve karar numarası yazılı 10/10/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 191/1 maddesi uyarınca 1 YIL 8 AY HAPİS, 7242 sayılı yasanın 10. Maddesi ile getirilen değişiklik gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine, sanığın Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2022/113 esas ve 2022/321 karar sayılıilamı tekerrüre esas nitelikte olduğundan verilen cezanın 5237 Sayılı TCK'nun 58/6. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra başlamak üzere denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması cezası ile cezalandırılan Osman ve Ayşe oğlu 24/05/1968 doğumlu Malatya Battalgazi Fırat mahallesi nüfusuna kayıtlı Ramazan CEYHAN'ın bilinen adresine çıkarılan tebligatın iade gelmesi üzerine yapılan kolluk araştırmasına rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin adli yardımlı olarak, Türkiye genelinde 50000 üzerinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE, 2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/06/2025