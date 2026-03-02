T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/13 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/13 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Çanaklı Mevkii, 127 Ada, 9 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz





Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ





Yüzölçümü : 559,59 m2





İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin 1/25000 ölçekli Nazım imar planında

Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda

kalmaktadır





Kıymeti : 468.242,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ



