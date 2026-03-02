Giriş Tarihi: 02.03.2026 00:01
T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Çanaklı Mevkii, 127 Ada, 9 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 559,59 m2
İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin 1/25000 ölçekli Nazım imar planında
Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda
kalmaktadır
Kıymeti : 468.242,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:04
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:04
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ÜMMİYE Mahalle/Köy, Çanakdere Mevkii, 118 Ada, 7 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Ümmiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.172,50 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım imar planında,
Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda, Orman Alanında
kalmaktadır
Kıymeti : 1.903.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:06
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:06
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:06
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:06
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ÜMMİYE Mahalle/Köy, Çanakdere Mevkii, 116 Ada, 18 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Ümmiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 11.290,52 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım imar planında,
Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda, Orman Alanında
kalmaktadır
Kıymeti : 6.774.312,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:07
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:07
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:07
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 12:07
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 1874 Ada, 4 Parsel, 149,74 m2 Arazi Üzerinde Beş Katlı Dört Daireli İki Dükkanlı Kargir Apartman Ana Taşınmaz Nitelikli 2/12 Arsa Paylı 1. Kat 3 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Yenimahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 120 m2
Arsa Payı : 2/12
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük belediyesinin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, E=1.40 olmak üzere T2
Ticaret Alanında kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 1.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 13:33
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:33
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy,1693 Ada, 3 Parsel, 346 m2 Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli 36/2076 Arsa Paylı ZEMİN Kat 25 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı 15 m2 Dükkan Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 15 m2
Arsa Payı : 36/2076
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesi'nin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik nizam, 3 kat, E10,40 olmak üzere T2
Ticaret Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:36
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:36
10/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
ilangovtr
Basın No: ILN02411575