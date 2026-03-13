T.C. GÖLPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gölpazarı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adına Bilecik İl Özel İdaresi tarafından, aşağıda gösterilen taşınmazlar hakkında kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. vd. maddeleri gereğince, Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davası açılmıştır. Tebligat yapılan maliklere tebliğ tarihinden itibaren, tebligat yapılamayanlar hakkında ise tebligat yerine geçmek üzere ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Bilecik İl Özel İdaresi'ne yöneltilecek husumet ile idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecektir. Belirtilen otuz gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedel üzerinden taşınmaz Gölpazarı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adına tescil edileceğinin, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi/sahiplerine ödenmesi için dosya adına T.C. Ziraat Bankası Gölpazarı Şubesinde açtırılacak hesaba yatırılacağı, hak sahibi/sahiplerine Ziraat Bankası aracılığı ile ödeme yapılacaktır. Taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden, tebligat yapılamayanlar hakkında ise tebligat yerine geçmek üzere ilan tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.