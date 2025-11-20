Yeni Şafak
T.C. GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 20.11.2025 00:01

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI (2025/4)
1-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, aşağıdaki Tablo da bilgileri yer alan taşınmazlarımız, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre ihalesi yapılacaktır.

2-İhale, 02/12/2025 günü aşağıdaki bilgileri yer alan taşınmazlar için belirtilen saatte Belediyemiz toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İdarenin Adresi : Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi Yeni Belediye Hizmet Binası No:2 kat :3 GÜLŞEHİR. Telefon : 0 384 411 30 03 Fax: 0 384 411 39 05’ dir.

4-İhalesi yapılacak olan taşınmazlara ait Tapu bilgileri, imar durumu, ihale saati, ihale bedelleri ile geçici teminat tutarları, satış şekli gibi satışa esas bilgiler aşağıdaki Tablo da gösterilmiştir. İhale de her bir taşınmaz için belirlenen satış bedeli üzerinden ihale edilecek olup en az pey sürme bedeli 10.000,00 TL. ve üzeridir.
 MahalleAdaParselM2HisseVasfıİmar Durumuİhale Saati%3Geç. Tem.TL.
Satış Bedeli

TL.
1Oruçreis17032817,52TamArsaAyrık Nizam 2 Kat 0,30/0,6010:00

52.730

1.757.668

2Cumhuriyet17119808,69TamArsaAyrık Nizam 2 Kat 0,30/0,6010:05

38.211

1.273.687

3Fatih72341486,44TamArsaAyrık Nizam 2 Kat 0,30/0,6010:10

43.780

1.459.320

4Fatih72342483,71TamArsaAyrık Nizam 2 Kat 0,30/0,6010:15

43.534

1.451.130

5Fatih72345494,82TamArsaAyrık Nizam 2 Kat 0,30/0,6010.20

44.534

1.484.460

6Fatih72346496,56TamArsaAyrık Nizam 2 Kat 0,30/0,6010:25

44.690

1.489.680

7Fatih967449122,47TamArsaAyrık Nizam3Kat0,30/0,90 18.Md Uyg.10:30

14.696

489.880

8Fatih6833645497ArsaAyrık Nizam 3 Kat 0,30/0,9010:35

44.730

1.491.000

9Fatih17074313,573,8ArsaAyrık Nizam 2 Kat 0,30/0,6010:40

456

15.200

10Açıksaray546842410ArsaAyrık Nizam 2 Kat 0,30/0,6010:45

1200

40.000

11Çayır138723583,88TamArsa
Konut dışı kentsel çalışma alanı E:0, 40 Hmax: Serbest 18. md. Uygulaması yapılacak.

Taşınmazın 628,45 m2’lik kısmı yola terk edilecektir.
10:50

376.307

12.543.580


5-Satışı yapılacak olan taşınmazlarımızın ihalesine ilişkin detaylar ve özel şartlara ilişkin bilgileri içeren dokümanlar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden İhale günü saat 09:30’a kadar ücretsiz olarak görülebilir. İhale için son müracaat tarih ve saati ihale günü olan 02/12/2025 saat 09.30’dur.

6-İhaleye katılacaklar 500.00 TL. doküman bedelini Belediyemize ödeyerek, doküman bedeli makbuzunu ve geçici teminat bedelini ödediğini gösterir makbuzu İhale Komisyonuna ibraz edecektir. Birden fazla ihaleye katılacaklar her bir taşınmaz için ayrı ayrı doküman bedeli ile geçici teminat bedeli ödeyecektir.

İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler,

GERÇEK KİŞİLERDEN;

  1. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi

  2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim yeri belgesi ( Tebligata yarar adres beyanı için )

  3. İhaleye katılanın geçici teminat bedelini ödediğini gösterir makbuz,

  4. Belediyemizden temin edilecek olan ihale şartnamesi ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

  5. İhaleye başkasının adına vekaleten katılacaklardan Noterden onaylı Vekaletname ile vekalet edene dair imza beyannamesi tebliğ edecektir.

  6. Belediyemize borcu olmadığını gösterir borcu yoktur belgesi.

          TÜZEL  KİŞİLERDEN :

a)-Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü.

b)-Vakıflar ve Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

c)-Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

d)-Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

e)- İhaleye katılanın geçici teminat bedelini ödediğini gösterir makbuz.

f)-Belediyemizden temin edilecek olan ihale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

g)-Belediyemize borcu olmadığını gösterir borcu yoktur belgesi,

İhaleye Katılamayacak Olanlar

  1. İhaleye katılma Şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayan şekilde getirenler.

  2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

7-İhalede KDV muafiyeti uygulanacaktır.

8-Bu ihalede satışı yapılmayan taşınmazlar için ikinci ihale 17/12//2025 tarihinde aynı yer, saat ve şartlarda tekrar yapılacaktır. Ayrıca Belediye Encümenimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir .İlan olunur.20/11/2025
