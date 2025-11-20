T.C. GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI





5-Satışı yapılacak olan taşınmazlarımızın ihalesine ilişkin detaylar ve özel şartlara ilişkin bilgileri içeren dokümanlar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden İhale günü saat 09:30’a kadar ücretsiz olarak görülebilir. İhale için son müracaat tarih ve saati ihale günü olan 02/12/2025 saat 09.30’dur.





6-İhaleye katılacaklar 500.00 TL. doküman bedelini Belediyemize ödeyerek, doküman bedeli makbuzunu ve geçici teminat bedelini ödediğini gösterir makbuzu İhale Komisyonuna ibraz edecektir. Birden fazla ihaleye katılacaklar her bir taşınmaz için ayrı ayrı doküman bedeli ile geçici teminat bedeli ödeyecektir.





İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler,



