Giriş Tarihi: 20.11.2025 00:01
T.C. GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|M2
|Hisse
|Vasfı
|İmar Durumu
|İhale Saati
|%3Geç. Tem.TL.
Satış Bedeli
TL.
|1
|Oruçreis
|1703
|2
|817,52
|Tam
|Arsa
|Ayrık Nizam 2 Kat 0,30/0,60
|10:00
52.730
1.757.668
|2
|Cumhuriyet
|1711
|9
|808,69
|Tam
|Arsa
|Ayrık Nizam 2 Kat 0,30/0,60
|10:05
38.211
1.273.687
|3
|Fatih
|723
|41
|486,44
|Tam
|Arsa
|Ayrık Nizam 2 Kat 0,30/0,60
|10:10
43.780
1.459.320
|4
|Fatih
|723
|42
|483,71
|Tam
|Arsa
|Ayrık Nizam 2 Kat 0,30/0,60
|10:15
43.534
1.451.130
|5
|Fatih
|723
|45
|494,82
|Tam
|Arsa
|Ayrık Nizam 2 Kat 0,30/0,60
|10.20
44.534
1.484.460
|6
|Fatih
|723
|46
|496,56
|Tam
|Arsa
|Ayrık Nizam 2 Kat 0,30/0,60
|10:25
44.690
1.489.680
|7
|Fatih
|967
|449
|122,47
|Tam
|Arsa
|Ayrık Nizam3Kat0,30/0,90 18.Md Uyg.
|10:30
14.696
489.880
|8
|Fatih
|683
|3
|645
|497
|Arsa
|Ayrık Nizam 3 Kat 0,30/0,90
|10:35
44.730
1.491.000
|9
|Fatih
|1707
|4
|313,57
|3,8
|Arsa
|Ayrık Nizam 2 Kat 0,30/0,60
|10:40
456
15.200
|10
|Açıksaray
|546
|8
|424
|10
|Arsa
|Ayrık Nizam 2 Kat 0,30/0,60
|10:45
1200
40.000
|11
|Çayır
|1387
|2
|3583,88
|Tam
|Arsa
Konut dışı kentsel çalışma alanı E:0, 40 Hmax: Serbest 18. md. Uygulaması yapılacak.
Taşınmazın 628,45 m2’lik kısmı yola terk edilecektir.
|10:50
376.307
12.543.580
T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim yeri belgesi ( Tebligata yarar adres beyanı için )
İhaleye katılanın geçici teminat bedelini ödediğini gösterir makbuz,
Belediyemizden temin edilecek olan ihale şartnamesi ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
İhaleye başkasının adına vekaleten katılacaklardan Noterden onaylı Vekaletname ile vekalet edene dair imza beyannamesi tebliğ edecektir.
Belediyemize borcu olmadığını gösterir borcu yoktur belgesi.
İhaleye katılma Şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayan şekilde getirenler.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.