T.C. HACIBEKTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Hüsnü Çevik tarafından açılan muhdesat aidiyetinin tespiti davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce mernis adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı davetiye tebliği için davalı Çiğdem Sağır'a Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve dahili davalı Fadime Tekten'e Münster Başkonsolosluğu aracılığıyla yazılan müzekkerelere bila ikmalen cevap verilmiş olup, davalı Çiğdem Sağır ve dahili davalı Fadime Tekten'e tebligat yapılamamış olup kolluk vasıtasıyla ve UYAP sistemi üzerinden yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekilinin 28/10/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; dava konusu Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Savat Mahallesi 224 ada 27 parsel sayılı taşınmazı hisseli maliki olduğunu, davalı Sedat Yüksel Hacıbektaş Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/176 esas sayılı dosyası üzerinden bahsedilen taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açıldığını, dava konusu taşınmazın üzerinde davacı Hüsnü Çevik tarafından yapılmış tek katlı kagir ev, kamelya, ahır, garaj, kümes, tuvalet mevcut olduğunu, dava konusu taşınmazın çevresinin davacı tarafından tel örgü ile çevrildiğini, dava konusu taşınmazın üzerinde bulunan tüm ağaçlar davacı tarafından dikildiğini, bu duruma yönelik ''muris Ali Yüksel adına kayıtlı bulunan ve Hacıbektaş Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı bulunan tapunun ada no: 224 parsel no: 27 olan Savat Mahallesi Karasokak Mevkiinde bulunan tarlaya Ali Yüksel mirasçılardan Firdes Çevik müstakil tek katlı ev yaptığını, yapılan evde bizlerin hiçbir hak ve alakası yoktur ve evin zilyetliği kardeşimize aittir'' denilerek, esasen davacı tarafından yapılan muhdesatlar üzerinde anlaşma senedinde imzası bulunan taraflar, dava konusu taşınmaz üzerindeki muhdesatlarda haklarının bulunmadığını imza altına aldığını, davacının annesi Firdes Çevik vefat ettikten sonra kendisi ile birlikte kardeşlerine intikal eden bu taşınmaza yönelik hisseleri diğer mirasçılardan satın aldığını,beyan ederek dava konusu Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Savat Mahallesi 224 ada 27parsel sayılı taşınmazın üzerinde yer alan muhesatların davacıya ait olduklarının tespitine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.



