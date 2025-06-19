T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterliği

Sayı : E.72305940-2025/353/359-8803/43845 11.06.2025





Konu : İlan Metni













İLGİLİ: İzmir eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39766) Serdar ERGÜL









ADRES: Meçhul









2025/353 Esas sayılı dosya yönünden eylem;





İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 11.09.2012 tarihinde gözaltına alınan, aynı tarihte tutuklanan, 11.04.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatına karar verilen Sunay AKKAYA’nın; Yalova Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/191 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,





2025/359 Esas sayılı dosya yönünden eylem;





Kamuoyunda Askeri Casusluk Davası olarak bilinen İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 10.05.2012 tarihinde gözaltına alınan, 12.05.2012 tarihinde tutuklanan ve 29.01.2013 tarihinde tahliyesine karar verilen, yargılama sonunda da beraatına karar verilen Mustafa YILDIZ’ın; Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/7 esasına kayden açtığı tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,





Konularından ibarettir.





Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 20.05.2025 tarihli, 2025/353 esas ve 2025/981 sayılı, 20.05.2025 tarihli, 2025/359 esas ve 2025/983 sayılı kararları ile;





1) İlgili hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,





2) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71. maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,





3) Soruşturmaya konu iddialar ile Dairemizin 2020/114 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından, iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2020/114 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2020/114 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine, disiplin dosyasında karar verilmesi için kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.





Bu itibarla;





İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,





Hususları ilânen tebliğ olunur.















