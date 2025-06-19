T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterliği

Sayı : E.72305940-2025/398-8802/43844 11.06.2025





Konu : İlan Metni













İLGİLİLER: İstanbul eski Hâkimi olup, Mersin Hâkimi iken meslekten çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA





İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37222) Mustafa BOZ





İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39770) Nurullah ÇINAR





İstanbul eski Hâkimi olup, Diyarbakır Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40180) Mesut ÖZCAN





İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkartılan (40849) Seyfettin MERMERCİ





Sakarya Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34287) Cihan KANSIZ





ADRES : Meçhul









İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/112 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, gözaltına alınan, akabinde tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Barış TERKOĞLU’nun, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/350 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,





Konusundan ibarettir.





Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 20.05.2025 tarihli, 2025/398 esas ve 2025/986 sayılı kararı ile;





1) İlgililer hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce yukarıda sözü edilen iddianame, son soruşturma kararları ve Yargıtay’da devam etmekte olan dava dosyalarındaki iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere; müsnet eylemler nedeniyle ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2017/248 ve bu dosya ile birleşen soruşturma dosyalarındaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,





2) İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2017/248 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2017/248 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2017/248 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,





3) İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2017/248 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.





Bu itibarla;





Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,





Hususları ilânen tebliğ olunur.







