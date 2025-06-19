T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterliği





ADRES : Meçhul









2025/349 Esas sayılı dosya yönünden eylem;





Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında 17.06.2011 tarihinde tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan yapılan ve yapılan yargılama sonunda da hakkında beraat kararı verilen Murat ÜNLÜ’nün; haksız gözaltı ve tutuklama sebebiyle İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/151 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,





2025/351 Esas sayılı dosya yönünden eylem;





İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/181 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, gözaltına alınan, akabinde tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Doğan Fatih KÜÇÜK'ün; İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/14 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,





2025/385 Esas sayılı dosya yönünden eylem;





Kamuoyunda "Balyoz davası" olarak bilinen yargılama kapsamında, gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra tahliye edilen ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yeniden yapılan yargılama sonunda da beraatine karar verilen Hannan ŞAYAN'ın; İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/424 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,





2025/412 Esas sayılı dosya yönünden eylem;





Kamuoyunda “Balyoz davası” olarak bilinen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 (CMK 250. madde ile yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283) esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Leven ÇEHRELİ’nin Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/279 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasında davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,





2025/416 Esas sayılı dosya yönünden eylem;





Kamuoyunda "Balyoz davası" olarak bilinen yargılama kapsamında, gözaltına alınan, tutuklanan ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yeniden yapılan yargılama sonunda da beraatine karar verilen Özer KARABULUT'un; İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/195 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,





Konularından ibarettir.





Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 20.05.2025 tarihli, 2025/349 esas ve 2025/979 sayılı, 20.05.2025 tarihli, 2025/351 esas ve 2025/980 sayılı, 20.05.2025 tarihli, 2025/385 esas ve 2025/985 sayılı, 20.05.2025 tarihli, 2025/412 esas ve 2025/988 sayılı, 20.05.2025 tarihli, 2025/416 esas ve 2025/989 sayılı kararları ile;





1)İlgililer hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 19.02.2019 Tarih, 2018/115 Esas ve 2019/133 Karar sayılı kararında yer alan iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere; iş bu soruşturmaya konu müsnet eylemler nedeniyle tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2018/115 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,





2)İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2018/115 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2018/115 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2018/115 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,





3)İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2018/115 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.





Bu itibarla;





Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,





Hususları ilânen tebliğ olunur.







