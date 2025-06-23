Giriş Tarihi: 23.06.2025 00:01
T.C. Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden
T.C. Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden
İLAN
Esas No: 2025/524
Karar No. : 2025/1097
Müştekiler : 1) HALİD ELMÜHEYMİD
Musa ve Fatma oğlu, 01/01/1990 Halep doğumlu
2) İMED IMHEMİ
Adil ve emel oğlu, 01/01/1998 Halep doğumlu
Suç : Basit yaralama
Suç yeri : Hatay/Merkez
Suç tarihi : 27/12/2020
Karar Tarihi : 21/05/2025
Kanun maddesi : TCK 62/1
Verilen ceza : Her iki sanık yönünden 4 ay 15 gün hapis cezası
Yukarıda özeti yazılı gerekçeli kararın müştekilere 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02244880
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