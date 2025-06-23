T.C. Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

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Esas No: 2025/524





Karar No. : 2025/1097





Müştekiler : 1) HALİD ELMÜHEYMİD





Musa ve Fatma oğlu, 01/01/1990 Halep doğumlu





2) İMED IMHEMİ





Adil ve emel oğlu, 01/01/1998 Halep doğumlu





Suç : Basit yaralama





Suç yeri : Hatay/Merkez





Suç tarihi : 27/12/2020





Karar Tarihi : 21/05/2025





Kanun maddesi : TCK 62/1





Verilen ceza : Her iki sanık yönünden 4 ay 15 gün hapis cezası



