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T.C. Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Giriş Tarihi: 23.06.2025 00:01

T.C. Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

T.C. Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

İLAN

Esas No: 2025/524

Karar No. : 2025/1097

Müştekiler : 1) HALİD ELMÜHEYMİD

Musa ve Fatma oğlu, 01/01/1990 Halep doğumlu

2) İMED IMHEMİ

Adil ve emel oğlu, 01/01/1998 Halep doğumlu

Suç : Basit yaralama

Suç yeri : Hatay/Merkez

Suç tarihi : 27/12/2020

Karar Tarihi : 21/05/2025

Kanun maddesi : TCK 62/1

Verilen ceza : Her iki sanık yönünden 4 ay 15 gün hapis cezası

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli kararın müştekilere 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02244880
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