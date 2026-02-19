Giriş Tarihi: 19.02.2026 00:01
T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO:
2022/318
Davacı , İSMAİL DABLAN vd. ile Davalılar AHMET TUT vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle;
Mahkememize açılan davada çıkartılan tebligatların iade döndüğü, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Ahmet Tut (373******04) yönünden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
07/07/2026 günü saat 11:30'da Hatay 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi veya yargılamaya devam etmek istemesi durumundu, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği Tebligat Yasasının 28, 29,30,31 ve devamı maddelerinin ilgili hükümleri gereğince davalı Ahmet Tut'a ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02403688