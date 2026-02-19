T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2022/318





Davacı , İSMAİL DABLAN vd. ile Davalılar AHMET TUT vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle;





Mahkememize açılan davada çıkartılan tebligatların iade döndüğü, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Ahmet Tut (373******04) yönünden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



