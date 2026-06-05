T.C. HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

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2024/91 Esas





Davacı Yılmaz Şahutoğlu tarafından Hatay ili Defne ilçesi Subaşı Mahallesi 1005 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talepli dava açtığı ve bu davanın duruşmasının 24.09.2026 tarih ve 09:45 saatinde Hatay 2.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.



