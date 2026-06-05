Giriş Tarihi: 05.06.2026 00:01
T.C. HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2024/91 Esas
Davacı Yılmaz Şahutoğlu tarafından Hatay ili Defne ilçesi Subaşı Mahallesi 1005 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talepli dava açtığı ve bu davanın duruşmasının 24.09.2026 tarih ve 09:45 saatinde Hatay 2.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.
Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, Hatay ili, Defne ilçesi, Orhanlı nüfusuna kayıtlı Selim ve Hene'den olma, 10.09.1956 doğumlu adına dava ve duruşma günü tebliğ edilemeyen, bilinen son ikametgahı olan Gürselpaşa Mah. 75216.Sk. No:31 Seyhan Adana olan SEHER ÖZDEMİR’in bilinen adresine tebligat yapılamadığı, kollukça da açık adresi tespit edilemediğinden adı geçenin yukarıda belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır olması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verilebileceği dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere tebligat yasasının 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02480412