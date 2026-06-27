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T.C. HATAY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 27.06.2026 00:01

T.C. HATAY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

T.C. HATAY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN


ESAS NO
:
2024/590 Esas

DAVALI
:
HEKMAT AL AHMED

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü:22/09/2026 günü saat:11:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02497310